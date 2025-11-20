Θεσσαλονίκη: Έρευνες για τον εντοπισμό 16χρονης που αγνοείται

Σε κινητοποίηση τέθηκε τις τελευταίες ώρες η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης μετά από αίτημα του «Χαμόγελου του Παιδιού» για τον εντοπισμό μιας ανήλικης που αγνοείται στην περιοχή Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.
Η Αστυνομία έχει ενημερωθεί για εξαφάνιση από το απόγευμα.
Η εθελοντική ομάδα συνεργαζόμενη με τις αρχές κινητοποίησε 23 μέλη της τα οποία ξεκίνησαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν την 16χρονη.
Πηγή: skai.gr
