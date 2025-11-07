Ένα βλήμα εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο δάσος του Σέιχ Σου, στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να έχει γίνει περαιτέρω γνωστή η ακριβής τοποθεσία.

Το βλήμα μήκους 81 χιλιοστών εντόπισε πολίτης, ο οποίος κάλεσε την Άμεση Δράση

Σύμφωνα με το voria.gr και το thestival.gr, κλιμάκιο του στρατού αναμένεται να επιχειρήσει σήμερα για την απομάκρυνσή του καθώς και για την εξουδετέρωσή του, σε περίπτωση που είναι ακόμη ενεργό.

Πηγή: skai.gr

