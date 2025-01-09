Άγνωστοι έβαψαν με σπρέι συρμό του Μετρό Θεσσαλονίκης στο αμαξοστάσιο της Πυλαίας.

Οι κινήσεις τους φαίνεται πως καταγράφηκαν από το κύκλωμα ασφαλείας του Μετρό, ενώ οι δράστες έγιναν αντιληπτοί κι από υπάλληλο της εταιρείας λειτουργίας του συγκοινωνιακού μέσου, πλην όμως κατάφεραν να διαφύγουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για πέντε άτομα, που έχοντας σπρέι ανά χείρας, έβαψαν τρία βαγόνια του ίδιου συρμού.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 6 το πρωί και ενημερώθηκε η Αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

