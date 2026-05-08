Πάτρα: Νεκρός από λεπτοσπείρωση 20χρονος εργάτης

Ανησυχία και προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές και τις τοπικές κοινωνίες της Ηλείας και Δυτικής Αχαΐας προκαλεί ο θάνατος ενός 20χρονου εργάτη γης από το Νεπάλ, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, χτυπημένος από λεπτοσπείρωση.

Ο άτυχος εργάτης, ο οποίος εργαζόταν και διέμενε σε περιοχή της Ηλείας, κατέληξε το απόγευμα της Τετάρτης. Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις επισφαλείς συνθήκες υγιεινής στους χώρους διαμονής των μεταναστών εργατών γης στη Βόρεια Ηλεία και τη Δυτική Αχαΐα, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί παρόμοια θανατηφόρα κρούσματα σε Ζάκυνθο και Ηλεία, σημειώνει το pelop.gr.

Παράλληλη απειλή

Η υγειονομική ανησυχία εντείνεται, καθώς, πέρα από το περιστατικό της λεπτοσπείρωσης, στο νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή έξι ακόμη μετανάστες εργάτες από διάφορες χώρες (Νεπάλ, Σουδάν, Μπαγκλαντές). Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ασθενείς παρουσιάζουν συμπτώματα φυματίωσης, γεγονός που κινητοποιεί τους μηχανισμούς δημόσιας υγείας για τον περιορισμό της μετάδοσης.

Η ανάγκη για άμεση λήψη προληπτικών μέτρων και διενέργεια υγειονομικών ελέγχων στους καταυλισμούς κρίνεται επιβεβλημένη, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία τόσο των εργαζομένων όσο και του τοπικού πληθυσμού στις πληττόμενες περιοχές της Πελοποννήσου.

Πηγή: skai.gr

