48χρονος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο να σφάζει αρνί

Για θανάτωση ζώου εκτροφής συνελήφθη 48χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας, καθώς εντοπίστηκε, χθες το πρωί, να προβαίνει σε σφαγή και τεμαχισμό αρνιού μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, σε περιοχή δυτικά της Θεσσαλονίκης.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια δημοτική Αρχή, προκειμένου να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Ο 48χρονος οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα με την εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

