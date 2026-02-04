Στη Θεσσαλονίκη έφτασε νωρίς το μεσημέρι το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τρίτο τραυματία φίλαθλο του ΠΑΟΚ από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία όπου έχασαν τη ζωή τους επτά Έλληνες.

Πρόκειται για τον 20χρονο φίλαθλο ο οποίος νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και την αντιμετώπιση οιδήματος.

Η κατάσταση της υγείας του επέτρεψε τη διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο τραυματίας βρίσκεται ήδη στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, θα υποβληθεί σε επαναληπτικές ολοσωματικές αξονικές τομογραφίες και σε όποια άλλη εξέταση κρίνουν οι γιατροί. θα του παρασχεθεί κάθε φροντίδα που απαιτείται. Θα νοσηλευτεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.



Τον συνοδεύουν άτομα από το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον.

Η αεροδιακομιδή του πολυτραυματία έγινε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον παρέλαβε από την Τιμισοάρα και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, από όπου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Παπαγεωργίου.

