Τις εγκληματικές παραλείψεις που οδήγησαν στο θάνατο του 19χρονου, τον περασμένο Αύγουστο, στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, περιγράφει το πολυσέλιδο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πολυγύρου, με το οποίο οδηγούνται σε δίκη, ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, τα τέσσερα πρόσωπα που διώκονται για την υπόθεση σε βαθμό κακουργήματος.

Στο βούλευμα που αριθμεί πάνω από 100 σελίδες, οι δικαστές (κατά πλειοψηφία 2-1) απορρίπτουν την εισαγγελική πρόταση για μετατροπή της πράξης σε θανατηφόρα έκθεση, και αποφαίνονται να δικαστούν ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια) και ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού (crazy dance) για την πράξη της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένης και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατά συρροή, ενώ ο συγκατηγορούμενος τους μηχανολόγος μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του παιχνιδομηχανήματος για απλή συνέργεια στην πράξη αυτή.

Το βούλευμα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρει ότι το crazy dance ήταν ιδιοκατασκευή με συρραφή και συναρμολόγηση επιμέρους εξαρτημάτων και τμημάτων δίχως να διαθέτει τεχνικό φάκελο και στοιχεία κατασκευαστή, αλλά και γενικότερα δίχως εχέγγυο ή πρότυπο ασφαλείας κατασκευαστή. Απαριθμεί, εξάλλου, συνολικά δέκα αστοχίες - δομικές, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές - όπως προέκυψαν από την πραγματογνωμοσύνη που διεξήχθη κατά το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.

Οι παραλείψεις

Εκτός από την ακαταλληλότητα του, περιγράφονται 6 παραλείψεις που συνδέονται με τη λειτουργία και τους όρους ασφαλείας του crazy dance και οι οποίες αφορούν στα εξής:

- την μη αντικατάσταση των μεταλλικών δομών του αμαξιδίου, λόγω της εκτεταμένης διάβρωσης, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, που είχαν υποστεί- διάβρωση που θα μπορούσε να διαπιστωθεί μακροσκοπικά «διά γυμνού οφθαλμού» σε έναν οπτικό έλεγχο

- δεν λήφθηκε μέριμνα, ώστε να υπάρχει ρυθμιστής ταχύτητας (κόφτης), προκειμένου να μειώνεται αυτόματα η ταχύτητα σε περίπτωση υπέρβασης του επιτρεπόμενου ορίου, όπως συνέβη εν προκειμένω

- δεν ορίσθηκαν σαφή βιομετρικά όρια για τους χρήστες, βάσει της κατάστασής του

- ακατάλληλη εκπαίδευση του χειριστή

- μη έλεγχος κατά τον αρχικό τεχνικό έλεγχο από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου για να λάβει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου

- δεν έγινε οποιαδήποτε δοκιμή ή οπτικός έλεγχος από πιστοποιημένο προσωπικό και όπου απαιτείτο, από αδειοδοτημένο προσωπικό, του οποίου η τεχνική επάρκεια καθορίζεται βάσει νομοθεσίας.

Κατέστρεψε αυτοβούλως το crazy dance

Με το ίδιο βούλευμα, αποφασίζεται η παράταση της προσωρινής κράτησης για τον 59χρονο κατηγορούμενο ιδιοκτήτη και τη διατήρηση των περιοριστικών όρων με τους οποίους αφέθηκαν ελεύθεροι οι υπόλοιποι τρεις.

Για τον πρώτο, πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την αποσφράγιση του λούνα παρκ, (κατόπιν σχετικού αιτήματος προς τον Δήμο Κασσάνδρας), προέβη αυτοβούλως σε καταστροφή του επίμαχου μηχανήματος ψυχαγωγίας, ενώ στη συνέχεια αιτήθηκε προς την ανακρίτρια Πολυγύρου να κηρυχθεί άκυρο το πόρισμα του πραγματογνώμονα.

Οι συγκεκριμένες ενέργειες φαίνεται να απέβλεπαν στην εξαφάνιση των αποδεικτικών μέσων με σκοπό να καταστεί αδύνατη η περαιτέρω αξιοποίησή τους μέσω ανακριτικών (και όχι μόνο) πράξεων, όπως αναφέρουν δικαστικές πηγές.

