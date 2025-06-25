Θεσσαλονίκη: Αυτεπάγγελτη αστυνομική έρευνα για τη 17χρονη που έπεσε στο κενό στο «Παπανικολάου»

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Β’ μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παπανικολάου η 17χρονη νοσηλευόμενη της ψυχιατρικής κλινικής Παίδων και Εφήβων, που έπεσε στο κενό, χθες, Τρίτη. Η πτώση της έγινε από τον πρώτο όροφο του νοσοκομείου, στο οποίο στεγάζεται η κλινική και η νεαρή τραυματίστηκε σοβαρά.

Ήδη, σύμφωνα με το voria.gr, διενεργείται αυτεπάγγελτη έρευνα από το αστυνομικό τμήμα Πυλαίας και λαμβάνονται ένορκες καταθέσεις προκειμένου να πέσει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ τυχόν ποινικές ευθύνες θα εξαρτηθούν από την πορεία της υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει διαταχθεί και ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ), με εντολή του υφυπουργού Υγείας, αρμόδιου για την ψυχική υγεία, Δημήτρη Βαρτζόπουλου.

