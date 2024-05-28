Αποζημίωση 200.000 ευρώ επιδικάστηκε σε οικογένεια 65χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση αγέλης σκύλων στο Ελαιόρεμα Θεσσαλονίκης.

Τα Διοικητικά δικαστήρια της Θεσσαλονίκης δικαίωσαν την οικογένεια του 65χρονου που είχε δεχθεί αυτή την επίθεση τον Μάρτιο του 2020, από αγέλη σκύλων.

Ο άτυχος άνδρας υπέστη σοβαρά τραύματα και έπειτα από 20 ημέρες νοσηλείας έχασε τη ζωή του.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, ύστερα από την προσφυγή της οικογένειας αποζημίωσε τη σύζυγο και τα δύο του παιδιά, αναγνωρίζοντας ότι ο δήμος είχε ευθύνη για τη διαχείριση των αδέσποτων στην περιοχή. Η υπόθεση στα Ποινικά δικαστήρια εκκρεμεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

