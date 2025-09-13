Λογαριασμός
Φωτιά στην περιοχή της αρχαίας Ολυμπίας- Επιχειρεί ελικόπτερο

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα ενώ από αέρος κάνει ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο

Φωτιά στην αρχαία Ολυμπία

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή της αρχαίας Ολυμπίας στον οικισμό Σπαρτούρια, στις πλαγιές του Ερύμανθου.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα.

Ρίψεις από αέρος πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο ενώ σύμφωνα με πληροφορίες περισσότερα εναέρια μέσα αναμένεται να αξιοποιηθούν καθώς το πύρινο μέτωπο μαίνεται σε δύσβατο σημείο.

Φωτιά αρχαία ολυμπία
