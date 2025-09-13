Φωτιά στην αρχαία Ολυμπία

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή της αρχαίας Ολυμπίας στον οικισμό Σπαρτούρια, στις πλαγιές του Ερύμανθου.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα.

Ρίψεις από αέρος πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο ενώ σύμφωνα με πληροφορίες περισσότερα εναέρια μέσα αναμένεται να αξιοποιηθούν καθώς το πύρινο μέτωπο μαίνεται σε δύσβατο σημείο.

Πηγή: skai.gr

