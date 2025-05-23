Θεσσαλονίκη: Ανακοίνωση ΕΟΔΥ με αφορμή το περιστατικό λοίμωξης από στρεπτόκοκκο

Ελέγχους στο 3ο Νηπιαγωγείο Ευκαρπίας διενήργησε ο ΕΟΔΥ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Κεντρικής Μακεδονίας, με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό διεισδυτικής στρεπτοκοκκικής λοίμωξης από στρεπτόκοκκο ομάδας Α (iGAS) σε κοριτσάκι 5 ετών -στο εν λόγω νηπιαγωγείο- που δυστυχώς κατέληξε.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, στόχος της δράσης ήταν:

Ο έλεγχος του συνόλου των μαθητών και του προσωπικού του νηπιαγωγείου με ταχύ τεστ ανίχνευσης του αντιγόνου του στρεπτοκόκκου (streptest) και παραπομπή των ατόμων με θετικό τεστ στον ιατρό τους και

Ενημέρωση των γονέων των μαθητών και του προσωπικού του νηπιαγωγείου σχετικά με τη λοίμωξη από στρεπτόκοκκο ομάδας Α, τα συμπτώματα και την κλινική εικόνα που μπορεί να προκαλέσει και τα μέτρα πρόληψής διασποράς του νοσήματος. Επίσης, ενημέρωση σχετικά με την διαχείριση του κρούσματος διεισδυτικής στρεπτοκοκκικής λοίμωξης (iGAS) σε σχολική μονάδα.

Στο νηπιαγωγείο της Θεσσαλονίκης ελέγχθηκαν τριάντα ένας ενήλικες (γονείς παιδιών και εργαζόμενοι). Επίσης ελέγχθηκαν είκοσι επτά παιδιά (μαθητές και αδέλφια). Επιπλέον, ελήφθησαν δείγματα από δώδεκα γονείς και δεκαπέντε μαθητές από κοντινές σχολικές δομές.

Συνολικά, ελήφθησαν δείγματα από ογδόντα πέντε άτομα, σαράντα τρεις ενήλικες και σαράντα δύο παιδιά. Τελικά, βρέθηκαν δεκαπέντε άτομα θετικά στο ταχύ τεστ ανίχνευσης του αντιγόνου του στρεπτόκοκκου (streptest), ποσοστό 18%. Ειδικότερα, στο νηπιαγωγείο, θετικό στο streptest ήταν το 23% των παιδιών. Σημειώνεται ότι η πλειονότητα των θετικών παιδιών και ενηλίκων ήταν υγιείς φορείς και όχι κρούσματα.

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι «στο συγκεκριμένο τμήμα νηπιαγωγείου, όπου εκδηλώθηκε το κρούσμα διεισδυτικού στρεπτοκόκκου, υπήρχε αυξημένη φορεία στρεπτοκόκκου ομάδας Α. Σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Κεντρικής Μακεδονίας, ελήφθησαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για τον έλεγχο της συγκεκριμένης έξαρσης κρουσμάτων.

Με αφορμή το περιστατικό αυτό και την προβολή πληροφοριών που αφορούσαν σε συσχέτιση του κρούσματος διεισδυτικής λοίμωξης από στρεπτόκοκκο ομάδας Α με εμβόλιο, και οι οποίες αναπαράχθηκαν μέσω δημοσιευμάτων ή αποσπασμάτων εκπομπών από ΜΜΕ, ο ΕΟΔΥ τονίζει ότι δεν υφίσταται εμβόλιο κατά του στρεπτόκοκκου και φυσικά δεν συνδέεται με κανέναν θάνατο παιδιού.

Παράλληλα, σημειώνεται η ανάγκη δέουσας προσοχής στην αξιολόγηση και την επιστημονική τεκμηρίωση των δεδομένων, με σεβασμό στην προστασία της Δημόσιας Υγείας, καθώς τα ΜΜΕ αποτελούν σημαντικό πυλώνα υποστήριξης της επιστήμης και της διάχυσης της επιστημονικής πληροφορίας.

