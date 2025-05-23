Ξεκινά για τη φετινή χρονιά η εκπαίδευση για τα μέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων (ΕΟ) Πολιτικής Προστασίας για τα οποία έχουν υποβληθεί στην Αυτοτελή Διεύθυνση Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), πλήρη δικαιολογητικά για την απόκτηση ιδιότητας Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας έως 28/02/2025.

Οι ημερομηνίες για την εκπαίδευση ορίζονται για το διάστημα από 31/05/2025 έως 24/06/2025. Λεπτομέρειες αναγράφονται στην υπ’ αρίθμ. 30579/22.05.2025 Πρόσκληση συμμετοχής του Τμήματος Εκπαίδευσης της ΓΓΠΠ.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

α) Εισαγωγικό θεωρητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών στην πολιτική προστασία, διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης στο πλαίσιο λειτουργίας της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας (Α.ΠΟ.Π.). Η πλατφόρμα θα τεθεί σε λειτουργία, για τα νέα μέλη, την Τετάρτη 4 Ιουνίου και θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Τρίτη 24 Ιουνίου.

Τα προς εκπαίδευση μέλη των Ε.Ο. θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης μέσω συνδέσμου στο εικονίδιο Α.ΠΟ.Π. «Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας» της ιστοσελίδας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας https://civilprotection.gov.gr.

Η εγγραφή και η πρόσβαση των μελών στο εκπαιδευτικό υλικό και στο τεστ αξιολόγησης θα γίνεται με ειδικούς κωδικούς. Σχετικό εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας είναι διαθέσιμο στην αρχική σελίδα της.

Για τεχνικά θέματα χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης, μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο apop.support@civilprotection.gr. Για την εξυπηρέτησή σας, αναγράφετε σύντομη περιγραφή του προβλήματος που αντιμετωπίζετε, Ονοματεπώνυμο, Εθελοντική Ομάδα που ανήκετε (επωνυμία / Αριθμό Μητρώου) και τηλέφωνο επικοινωνίας.

β) Θεωρητική/πρακτική εκπαίδευση διά ζώσης, συνολικής διάρκειας δεκαέξι (16) ωρών, στο θεματικό πεδίο Δασικές πυρκαγιές (Δασοπροστασία/Δασοπυρόσβεση). Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται από το Σάββατο 31 Μαΐου έως και την Κυριακή 22 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, Πυροσβεστικών Σταθμών και Πυροσβεστικών Κλιμακίων ή σε άλλους κατάλληλους χώρους σε όλη την Ελλάδα που θα οριστούν με νέα Διαταγή του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τη διά ζώσης εκπαίδευση δύνανται να παρακολουθήσουν τα μέλη για τα οποία έχει σταλεί ειδοποίηση και αφού δηλωθούν μέχρι και την Τρίτη 27 Μαΐου από τους νόμιμους εκπροσώπους των Ε.Ο. στο Τμήμα Εκπαίδευσης της ΓΓΠΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρίθμ. πρωτ. 30579/22.05.2025 Πρόσκλησης συμμετοχής.

Οι ακριβείς - επιμέρους ημερομηνίες θα καθοριστούν κατόπιν συνεννόησης των ΕΟ με τις οικείες Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) μετά την Τετάρτη 28 Μαΐου και όταν εκδοθεί η σχετική Διαταγή.



