ΕΟΔΥ: Αυξημένος αριθμός φορέων και όχι κρουσμάτων στρεπτόκοκκου βρέθηκε στο τμήμα του νηπιαγωγείου, στο οποίο φοιτούσε η 5χρονη

Αυξημένος αριθμός φορέων και όχι κρουσμάτων στρεπτόκοκκου βρέθηκε στο τμήμα του νηπιαγωγείου, στο οποίο φοιτούσε η 5χρονη που έχασε τη ζωή της από σηπτικό σοκ, το οποίο προκάλεσε το συγκεκριμένο μικρόβιο, επισημαίνουν τόσο ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ- καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας Χρήστος Χατζηχριστοδούλου όσο και ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΟΔΥ, παθολόγος - λοιμωξιολόγος Δημήτρης Χατζηγεωργίου.

Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενήργησε κλιμάκιο του ΕΟΔΥ έγιναν συνολικά 84 δειγματοληψίες και προέκυψαν 15 άτομα θετικά στο strep-test. Στο τμήμα του νηπιαγωγείου που φοιτούσε το κοριτσάκι που πέθανε, από τα 10 παιδιά, βρέθηκαν θετικά τα 4 (συμπεριλαμβανομένης και της 5χρονης), δηλαδή το ποσοστό της φορείας, που συνήθως κυμαίνεται γύρω στο 10-15%, ξεπερνούσε το 30%.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Χατζηχριστοδούλου ανέφερε: «Ό,τι βγήκε μετά με strep-test είναι ασυμπτωματικοί φορείς. Ασυμπτωματικοί φορείς υπάρχουν έτσι κι αλλιώς στην κοινότητα. Σε κλειστές δομές είναι μέχρι 10% και κάτι παραπάνω. Άρα δεν είναι κρούσματα. Κρούσματα είναι το ένα που πέθανε και υπάρχουν άλλα τρία, αν θυμάμαι καλά, με συμπτώματα. Από ‘κει και πέρα βρήκαμε κι άλλους φορείς και στο τμήμα που είχε το κρούσμα και τον θάνατο και σε ένα διπλανό Δημοτικό που ελέγχθηκε. Αυτό που βρήκαμε είναι ότι υπήρχε μια αυξημένη φορεία στο ίδιο το τμήμα που είχαμε τον θάνατο», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ κ. Χατζηχριστοδούλου.

Απαντώντας στο ερώτημα «τι κίνδυνο ενέχει η φορεία;», ο κ. Χατζηχριστοδούλου είπε: «Φορεία βρίσκουμε σε όλο τον πληθυσμό, άμα ελέγξουμε. Μας ενδιαφέρει το επίπεδο της φορείας. Η φορεία δεν ενέχει κίνδυνο. Οι χρόνιοι φορείς μπορεί ήδη να το έχουν για μεγάλο διάστημα και να μη νοσήσουν. Εάν το μεταδώσουν σε κάποιον άλλον, όμως, θα νοσήσει. Είναι λίγο περίεργη η επιδημιολογία».

Εξάλλου, ο διευθύνων σύμβουλος ΕΟΔΥ, παθολόγος - λοιμωξιολόγος Δημήτρης Χατζηγεωργίου, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ Πρακτορείο FM 104,9, ανέφερε ότι από τις 84 δειγματοληψίες που έγιναν στο πλαίσιο των ελέγχων βρέθηκαν 15 θετικά στο strep-test, εκ των οποίων τα 4 θετικά ήταν στο τμήμα που φοιτούσε το κοριτσάκι, που έχασε τη ζωή του. Τα υπόλοιπα 11 θετικά ήταν παιδιά από διπλανό σχολείο, ελάχιστοι γονείς, ενώ στο προσωπικό του σχολείου δεν βρέθηκε θετικό δείγμα.

«Στο συγκεκριμένο τμήμα που φοιτούσε το παιδάκι που χάθηκε, το ποσοστό θετικότητας ήταν σχετικά υψηλό σε σχέση με αυτό που συνήθως παρατηρούμε, το οποίο συνήθως είναι 10-15%. Στην προκειμένη περίπτωση βγήκε πάνω από 30%, γιατί από τα 10 παιδιά του τμήματος που ελέγχθηκαν, τα 4, περιλαμβανομένου και του παιδιού που χάθηκε, ήταν θετικά. Οπότε είναι ένα υψηλό ποσοστό φορείας στρεπτόκοκκου, το οποίο είναι συμβατό κατά κάποιο τρόπο και με την εμφάνιση βαρέων κρουσμάτων. Δηλαδή έχει παρατηρηθεί παγκόσμια ότι όταν αυξάνεται το ποσοστό της φορείας, τότε έχουμε και την εμφάνιση βαρέων περιστατικών», σημείωσε ο κ. Χατζηγεωργίου.

Παράλληλα ανέφερε ότι δεν δόθηκε σύσταση για χορήγηση χημειοπροφύλαξης στα θετικά περιστατικά και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει χημειοπροφύλαξη για την περίπτωση αυτή, όπως υπάρχει στην περίπτωση του μηνιγγιτιδόκοκκου. Στον στρεπτόκοκκο δεν έχουμε να δώσουμε κάτι, όπως δεν υπάρχει και θέμα εμβολίου. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει εμβόλιο για τον στρεπτόκοκκο που κάνει την αμυγδαλίτιδα κ.λπ. Χημειοπροφύλαξη σε υγιή παιδιά δεν δίνουμε. Στα παιδιά που βρέθηκαν θετικά, ας ήταν ασυμπτωματικά, το κλιμάκιο συνέστησε στους γονείς να τα πάνε στον γιατρό και ο γιατρός να αποφασίσει, αν είναι σκόπιμο να πάρουν αντιβίωση ή όχι». Επίσης τόνισε ότι έχει τεράστια σημασία η κλινική εικόνα του παιδιού, για να ληφθεί η απόφαση να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, πόσο γρήγορα πρέπει να πάει κανείς στο νοσοκομείο ή όχι.

«Όταν βλέπει κανείς ένα παιδάκι, το οποίο είναι σπίτι και δεν έχει όρεξη ούτε να φάει, ούτε να παίξει και να πηγαίνει από το ένα κρεβάτι στο άλλο, είναι μια κατάσταση που δεν είναι φυσιολογική για τα παιδιά και πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει επικοινωνία με τον παιδίατρο», σημείωσε ο κ. Χατζηγεωργίου.

