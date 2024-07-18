Στη σύλληψη ενός άνδρα για πρόκληση πυρκαγιών από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην περιοχή Στιμάγκα Κορινθίας, στις 11 Ιουλίου καθώς και σήμερα το πρωί, στην ίδια περιοχή προχώρησαν οι Αρχές.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους του Κ.Α.Ε.Ε. Πελοποννήσου και της Π.Υ. Κιάτου.

Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί το πρωί της Παρασκευής ενώπιον της κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κορίνθου.

Πηγή: skai.gr

