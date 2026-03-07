Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι έριξαν 7 αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ σε προαύλιο σχολείου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Άγνωστοι έριξαν επτά αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ σε προαύλιο σχολείου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, με έξι από αυτές να εκρήγνυνται.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή φθορές στο σχολείο.

Οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι και αναζητούνται από τις αρχές.

Σε προαύλιο σχολείου, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, έριξαν άγνωστοι επτά αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Από τις επτά μολότοφ εξερράγησαν οι έξι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ή φθορές στο σχολείο. Οι δράστες αναζητούνται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

