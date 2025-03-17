Μεγάλη κινητοποίηση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες ο εντοπισμός καθίζησης στην είσοδο του κτηρίου του Γυμνασίου της Ν. Αλικαρνασσού Κρήτης και όλα δείχνουν ότι το σχολείο θα κλείσει άμεσα, προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, την περασμένη εβδομάδα κλιμάκιο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου βρέθηκε στο σχολείο και ερεύνησε κάποια "φουσκωμένα πλακάκια" και μια μικρή καθίζηση που εντοπίστηκε στο κτήριο.

Ωστόσο τις επόμενες ημέρες το πρόβλημα επιδεινώθηκε και σήμερα, όπως αναφέρει ο αντιδήμαρχος Γιώργος Σισαμάκης, διαπιστώθηκε ότι η καθίζηση είχε προχωρήσει ανησυχητικά.

"Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε φυσικά το ζήτημα και για να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση, θα εισηγηθούμε το κλείσιμο του σχολείου", αναφέρει στο Cretalive ο κ. Σισαμάκης, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα βρίσκεται στην είσοδο του κτηρίου, απ' όπου περνάνε όλα τα παιδιά για να μπουν στις τάξεις.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι οι όποιες κινήσεις θα γίνουν σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Παιδείας Αντώνης Περυσινάκη και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Παιδείας, κ. Περισυνάκης επισήμανε στο Cretalive ότι το περιστατικό, που χαρακτήρισε μη σύνηθες, είναι υπό διερεύνηση σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας, και αναζητείται η κατάλληλη φόρμουλα ώστε οι περίπου 400 μαθητές να μην επηρεαστούν στα μαθήματά τους.

"Βάσει Νόμου, από αύριο θα υπάρξει 3ημερη αναστολή των μαθημάτων στο σχολείο και η εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεχιστεί μέσω webex. Ακολούθως, και μόλις υπάρξουν από τις τεχνικές μας υπηρεσίες οι σχετικές εισηγήσεις για τον χρόνο έναρξης εργασιών επισκευής, θα δούμε πώς θα γίνει το μάθημα, ίσως και σε άλλο σχολικό περιβάλλον", τόνισε ο κ. Περισυνάκης.

