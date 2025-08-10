Λογαριασμός
Θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο: Οδηγός μοτοσικλέτας «καρφώθηκε» σε μεταλλικό κάδο - Σκοτώθηκε ακαριαία

Το ΕΚΑΒ τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν πλέον αργά, καθώς εκτιμάται ότι ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 5.30 τα ξημερώματα της Κυριακής στην πόλη της Ρόδου και συγκεκριμένα στην οδό Θεμιστοκλέους Σοφούλη, με θύμα έναν 41χρονο αλλοδαπό, ο οποίος διέμενε πολλά χρόνια στο νησί.

Από τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τη Ροδιακή ,προκύπτει ότι ο 41χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας που οδηγούσε, προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού και στη συνέχεια καρφώθηκε σε ειδικό μεταλλικό κάδο, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μπάζων.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφθασαν στο σημείο, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν πλέον αργά καθώς εκτιμάται ότι ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

