Σοβαρά τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στους δρόμους της Αττικής.

Περίπου στις 6 το πρωί διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών στο ρεύμα προς Λαμία, λόγω σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος. Συγκρούστηκαν μετωπικά 3 ΙΧ οχήματα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άτομα και να τραυματιστούν 4 άλλα, εκ των οποίων οι 3 σοβαρά.

Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων και στη λεωφόρο Κηφισού λόγω τουλάχιστον άλλων δυο τροχαίων.

Νταλίκα που είχε κατεύθυνση προς Πειραιά προσέκρουσε τα ξημερώματα στα προστατευτικά κιγκλιδώματα στο ύψος της Λένορμαν, με αποτέλεσμα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σε άλλο περιστατικό, 2 ΙΧ συγκρούστηκαν στο ύψος των ΚΤΕΛ στο ρεύμα προς Λαμία με αποτέλεσμα ένα άτομο να τραυματιστεί ελαφρά.

Νωρίτερα, στις 2.30 τα ξημερώματα σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο στο 35ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος της Νέας Περάμου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Μοτοσυκλέτα κάτω από αδιευκρίνιστες προς στιγμήν συνθήκες, έπεσε πάνω σε φορτηγό που ήταν σταθμευμένο σε χώρο πάρκινγκ στην Εθνική. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο αναβάτης της μηχανής, ενώ ξέσπασε και φωτιά.

