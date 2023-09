Τρίκαλα: «Τέτοια καταστροφή δεν έχουμε ξαναζήσει», λένε οι κάτοικοι του δήμου Φαρκαδόνας Ελλάδα 09:56, 08.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Αρκετοί συμπατριώτες τους έμειναν ξάγρυπνοι όλη τη νύχτα, αν και μεταφέρθηκαν στο πρώην δημαρχείο του δήμου Οιχαλίας και στο 2ο δημοτικό σχολείο Οιχαλίας, για να ξεκουραστούν