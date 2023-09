Ανησυχία για τον «φουσκωμένο» Πηνειό - Πλημμυρίζουν σπίτια και δρόμοι μέσα στην πόλη - Εκκενώνονται χωριά (Φωτογραφίες, βίντεο) Ελλάδα 09:43, 08.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Συνοικίες στην πόλη της Λάρισας έχουν αρχίσει να πλημμυρίζουν - Αγωνιούν οι κάτοικοι - Στα 9,5 μέτρα αυξήθηκε η στάθμη του Πηνειού - Εκκένωση των χωριών Φαλάνη, Δασοχώρι και Κουλούρι - Σπάνε αναχώματα