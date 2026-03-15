Τέσσερις προσαγωγές για τους πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη

Σε 4 προσαγωγές από τις οποίες η μία - σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ αναμένεται να μετατραπεί σε σύλληψη - έχει προχωρήσει το ελληνικό FBI για την υπόθεση με τους πυροβολισμούς με εμπλεκόμενους Τούρκους υπηκόους πριν από μια εβδομάδα στην Νέα Μάκρη.

Η επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται από νωρίς το πρωί σε πλήρη εξέλιξη και εκτός των άλλων έχουν γίνει έρευνες και σε δύο σπίτια. Το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, στη λεωφόρο Μαραθώνος τρεις υπήκοοι Τουρκίας ήταν έξω από σούπερ μάρκετ, όταν σταμάτησε ένα αυτοκίνητο και δύο άτομα που κατέβηκαν από το όχημα πυροβόλησαν.

Αμέσως μετά όλοι οι εμπλεκόμενοι εξαφανίστηκαν, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας δεν αποκλείεται να ήταν ακόμη ένα περιστατικό που εντάσσεται στον πόλεμο μεταξύ συμμοριών από την Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

