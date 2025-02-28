Τρισάγιο στη μνήμη των 57 που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Κοιλάδα των Τεμπών πραγματοποίησαν σήμερα στις 12 το μεσημέρι συγγενείς των θυμάτων.

Το κλίμα στο σημείο ήταν εξαιρετικά φορτισμένο, την ώρα που η χώρα κατακλύζεται από συλλαλητήρια με τους γονείς και τους συγγενείς των θυμάτων να επαναφέρουν τις τραγικές μνήμες στο μυαλό τους ζητώντας παράλληλα δικαιοσύνη.

Με λουλούδια στα χέρια, κεριά και λευκά μπαλόνια βρίσκονται στο σημείο «μηδέν» ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Στο σημείο βρέθηκε και ο Νίκος Πλακιάς, που πριν από δύο χρόνια έχασε τα δύο του κορίτσια, τη Θώμη και τη Χρύσα.

«Δεν μπορώ να πάω στους τάφους των παιδιών. Οι τάφοι των παιδιών και όλων των συγγενών μου είναι ακόμη ανοιχτοί. Θα κλείσουν μόνο όταν θα πάω και θα είμαι υπερήφανος, ότι πλέον έκανα τα πάντα για να τιμωρηθεί ο κάθε υπεύθυνος όσο ψηλά και αν είναι» είπε.

«Εδώ να έρθουν όλοι όσοι μας αμφισβήτησαν. Να δουν πώς μαύρισε η κοιλάδα των Τεμπών από χαροκαμένες μάνες και οι συγγενείς. Και οι 300 από όλες τις πλευρές. Μετά από 2 χρόνια, και βλέποντας όλες εσάς, όλους τους Έλληνες που είναι στους δρόμους, στις πλατείες από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα, θα πω ότι αυτό που βλέπω σήμερα είναι αυτό που λέμε από την αρχή "δεν ξεχνώ", το "μέχρι τέλους" είναι αυτό που γίνεται σήμερα σε όλη την Ελλάδα».

«Σκύβω το κεφάλι σε όλους εσάς και σε όλη την Ελλάδα».

«Κάνω έκκληση σε όλους τους πολιτικούς, όπου κι αν βρίσκονται αφήστε τις μικροπολιτικές σας, τις διαφωνίες, σκύψτε το κεφάλι πάνω από το θέμα των Τεμπών, της δικαιοσύνης».

«Αυτός ο νόμος- έκτρωμα περί ευθύνης υπουργών πρέπει να καταργηθεί γιατί πρέπει πλέον κάθε υπεύθυνος να τεθεί στη διάθεση της δικαιοσύνης και αυτή θα κρίνει. Σήμερα είμαι σίγουρος ότι με όλους εσάς θα καταφέρουμε πάρα πολλά. Μείνετε μαζί μας».

«Να γνωρίζετε ότι η ιστορία έχει διδάξει ότι όταν οι Έλληνες ήταν ενωμένοι δεν ηττήθηκαν ποτέ».

Πηγή: skai.gr

