«Αγαπημένο μου παιδί, δυο χρόνια πέρασαν από εκείνη τη μαύρη νύχτα. Όλοι σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για σένα και για όσους δεν φτάσατε ποτέ, σαν σήμερα νιώσαμε ότι πεθάναμε μαζί σας» ξεκίνησε την ομιλία της η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθας, στη μεγάλη διαδήλωση του Συντάγματος για την τραγωδία των Τεμπών.

«Στις 28 Φλεβάρη του 2023 ξημέρωσε για 57 οικογένειες, αλλά και για τις οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, η μέρα που συγκλόνισε και πάγωσε την ύπαρξή μας. Για όσους είχαμε τα παιδιά μας στο τρένο, ένα μέρος της ψυχής μας έμεινε εκεί και δεν θα επιστρέψει ποτέ. Μέσα στον αλόγιστο πόνο και την ασύλληπτη πραγματικότητα, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι αρχίζει. Από την πρώτη στιγμή σε αυτόν τον Γολγοθά στέκονται μόνιμοι φύλακες αυτές οι 57 ψυχές, αυτές μας καθοδηγούν», δήλωσε από το βήμα της συγκέντρωσης η κ. Καρυστιανού.

«Προχωράμε μπροστά με ό,τι μας έχει απομείνει με ευλαβική προσήλωση μόνο στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Φαίνεται πως περνώντας ο καιρός, η οργή μας παίρνει το μέγεθος που αρμόζει στην κατάσταση. Ο πόνος φούντωσε κι έγινε ορμή. Αντιλαμβανόμαστε καθημερινά όλο και περισσότερο το βάθος της σήψης και της προδοσίας, καθημερινά εμφανίζεται μπροστά μας το τέρας της διεφθαρμένης εξουσίας. Μας κυβερνά η ατιμία».

«Είθε να μην ήταν ο φόνος των παιδιών μας να μας ενώσει, αλλά έτσι έγινε. Τις μητέρες μάς ευλόγησε η φύση κι ο Θεός να γεννάμε, να θρέφουμε και να προστατεύουμε τα παιδιά μας. Ως μανάδες οφείλουμε να διαφυλάξουμε ό,τι απέμεινε από τα παιδιά μας. Η αλήθεια θα βρεθεί, η δικαιοσύνη θα έρθει και θα γεμίσει οξυγόνο η ζωή μας. Το θεϊκό ποτάμι της αλήθειας δεν έχει γυρισμό. Η αγάπη νικά τα πάντα. Το οφείλουμε στις επόμενες γενιές. Ιερός μας σκοπός είναι η κάθαρση του λαού, μέσα από την αληθινή κι όχι κατ' επίφαση εξιχνίαση του εγκλήματος στα Τέμπη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.