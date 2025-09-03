

Το ενεργειακό κόστος βάζει λουκέτο στους φούρνους της γειτονιάς. Είναι θλιβερό, αλλά πάνω από 1.500 φούρνοι έχουν κλείσει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αφήνοντας τις μεγάλες αλυσίδες αρτοποιΐας και τα σούπερ μάρκετ να βγάζουν τα κάστανα, ή για την ακρίβεια, τα ψωμιά από τη φωτιά.

Η εκπομπή Αταίριαστοι της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης σε ένα αρτοποιείο γειτονιάς. Ο Τάσος, 40 - και βάλε - χρόνια φούρναρης, ήταν εκεί για να μας εξηγήσει τους λόγους που η συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα έχει επηρεαστεί τόσο πολύ:

"Το επάγγελμα του αρτοποιού είναι ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Και αυτό, διότι πρέπει να δουλεύεις επτά μέρες την εβδομάδα, σε επίπονες συνθήκες, στη ζέστη και πρέπει να αναπνέεις το αλεύρι. Όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα υγείας, σε συνδυασμό βέβαια και με τα ακατάσχετα ωράρια. Αυτό σταδιακά έχει δημιουργήσει μία φθίνουσα διάθεση της νεολαίας για το επάγγελμα. Ποιος πατέρας θα βάλει το παιδί του στην επιχείρηση βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν;".

Ο επί σειρά ετών αρτοποιός αναφέρθηκε στην απελευθέρωση του επαγγέλματος το 1992, που φαίνεται ότι ήταν η αρχή του τέλους των φούρνων γειτονιάς: "Η απελευθέρωση έγινε χωρίς κανόνες. Μπορούσες από τότε να βρεις ψωμί σε καλαθάκια πάνω στο πεζοδρόμιο. Μέχρι το 1992 έπρεπε ένας φούρνος να απέχει από τον άλλο περίπου 1.200 μέτρα και ξαφνικά όποιος ήθελε μπορούσε να πουλάει ψωμί. Τότε μπήκε ο άρτος και στο σούπερ μάρκετ χωρίς κανόνες. Ενώ πρέπει να είναι ευδιάκριτο σε ταμπελάκι ότι είναι προϊόν κατεψυγμένο, δεν υπάρχει, και ο καταναλωτής νομίζει ότι είναι φρέσκο".

Το μεγάλο πρόβλημα των τελευταίων ετών, όμως, είναι το ενεργειακό, όπως εξήγησε με παράπονο ο αρτοποιός: "Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι είναι οι πρώτες ύλες που έχουν αυξηθεί. Προσπαθούμε να βρούμε λύση, αλλά θέλουμε τη βοήθεια της Πολιτείας".

Ο πρόεδρος της συντεχνίας αρτοποιών Αθηνών, προαστίων και περιχώρων, Παναγιώτης Σαχινίδης, ερμήνευσε την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της αρτοποιΐας: "Μετά τα μνημόνια, μετά την κρίση, μετά το covid, βρέθηκε ότι η ενέργεια είναι η αχίλλειος πτέρνα μας. Αν και είπε ο σεβαστός κύριος Χατζηδάκης το 2020 ότι θα φέρει φτηνότερες τιμές στις πρώτες ύλες, δυστυχώς, αυτό δεν το βλέπουμε.

Μόνο εμείς έχουμε κάνει έκκληση στη δημόσια διαβούλευση για το κοινωνικό, κλιματικό σχέδιο. Παρουσιάζουμε πρόταση να γίνουμε αυτόνομη ενεργειακή κοινότητα. Ζητάμε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να έχουμε φτηνή ενέργεια για απεξάρτηση από τα ήδη υπάρχοντα φωτοβολταϊκά πάρκα. Ζητάμε την επιείκεια του πρωθυπουργού, είναι έξυπνος πρέπει να καταλάβει τι του λέμε. Το κόστος παραγωγής του ψωμιού σε σχέση με πέρσι έχει διπλασιαστεί.

