Tρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ το απόγευμα της Πέμπτης (27/2), σε περιοχές της Αθήνας, 3 άτομα, ένα ζευγάρι αλλοδαπών και ένας Έλληνας, κατηγορούμενοι για συγκρότηση συμμορίας, καθώς και για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των τριών κατηγορούμενων στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση και εντοπίστηκαν.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ένας εκ των συλληφθέντων είχε εγκαταστήσει στο σπίτι του εργαστήριο καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης με την υδροπονική μέθοδο, ενώ χρησιμοποιούσε ένα άλλο σπίτι ως χώρος απόκρυψης - (καβάτζα) των ναρκωτικών ουσιών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* 211,02 γραμμ. κοκαΐνης,

* 5 κιλά και 204 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

* πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης,

* 4 δενδρύλλια κάνναβης,

* 5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

* 4 κινητά τηλέφωνα και

* το χρηματικό ποσό των 955 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.