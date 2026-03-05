Στατιστικά στοιχεία από το 2020 και εντεύθεν, αναφορικά με τον αριθμό αλλοδαπών κρατουμένων στα Σωφρονιστικά Καταστήματα, ανά αδίκημα και υπηκοότητα, διαβιβάζει στη Βουλή ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

6.939 οι αλλοδαποί κρατούμενοι

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι στις 29.1.2026 οι αλλοδαποί κρατούμενοι ήταν 6.939 σε σύνολο 13.530 κρατουμένων.

Στις 31.12.2025 και αναφορικά με τα στοιχεία ανά αδίκημα, οι περισσότεροι αλλοδαποί κρατούμενοι, 2.462 τον αριθμό, κρατούνται για μεταφορά αλλοδαπών.

Ακόμα:

Για ναρκωτικά κρατούνταν 1.365 αλλοδαποί,

κρατούνταν 1.365 αλλοδαποί, 602 για κλοπή (περιλαμβάνεται και η διάρρηξη),

(περιλαμβάνεται και η διάρρηξη), 485 κρατούνταν για ληστεία ,

, 308 για εγκληματική οργάνωση ,

, 244 για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως ,

, 132 για βιασμό ,

, 129 για απόπειρα ανθρωποκτονίας ,

, 94 για συμμορία ,

, 92 για παράνομη παραμονή. (σ.σ. στο τηλεγράφημα παρατίθενται τα αδικήματα της πρώτης δεκάδας).

Αναφορικά με τον αριθμό κρατουμένων ανά υπηκοότητα, από τα στοιχεία προκύπτει ότι στις 29.1.2026:

οι περισσότεροι κρατούμενοι ήταν αλβανικής καταγωγής (1.567),

(1.567), ακολουθούν οι κρατούμενοι π ακιστανικής καταγωγής (499),

(499), αιγυπτιακής καταγωγής (497),

καταγωγής (497), σουδανικής (328),

(328), αφγανικής (303).

Τα στοιχεία διαβιβάζονται σε απάντηση ερώτησης που είχε απευθύνει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η βουλευτής της "Νίκης" Ασπασία Κουρουπάκη και με τη σημείωση του υφυπουργού για τη διαχρονική συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), καθώς και με διεθνείς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Φορείς, όπως η EUROSTAT και το Συμβούλιο της Ευρώπης (SPACE), μέσω της παροχής αξιόπιστων και εναρμονισμένων στατιστικών δεδομένων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.