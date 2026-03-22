Τέμπη: Ένας βωμός δίπλα στις γραμμές, λίγο πριν τη δίκη

Μια ημέρα προτού αρχίσει η πολύκροτη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη, το σημείο της τραγωδίας, έξω από τον οικισμό του Ευαγγελισμού, μοιάζει πιο συννεφιασμένο, μουντό και σιωπηλό από ποτέ.

Ένας βωμός δίπλα στις γραμμές

Τρία χρόνια και είκοσι τρεις ημέρες μετά το δυστύχημα, 36 κατηγορούμενοι, μη πολιτικά πρόσωπα θα καθίσουν στο εδώλιο. Την ίδια ώρα, το «σημείο μηδέν» παραμένει ένας τόπος προσκυνήματος και αβάσταχτου πόνου.

Πολίτες κάθε ηλικίας φτάνουν σιωπηλά, αφήνοντας πίσω τους τον θόρυβο της καθημερινότητας.

Στον μικρό ναό που έχει στηθεί στη μνήμη των θυμάτων, ανάβουν ένα κεράκι, μια μικρή φλόγα ελπίδας και θύμησης.

Τα πλάνα από drone του Orange Press Agency αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας μέσα από τα δεκάδες αντικείμενα που έχουν συσσωρευτεί δίπλα από τις σιδηροδρομικές γραμμές. Κουκλάκια, λουλούδια, αναμνηστικά, μηνύματα αγάπης, πόνου και στοργής είναι απλωμένα παντού, συνθέτοντας έναν βωμό για τις 57 ψυχές που χάθηκαν τόσο άδικα.

Δίπλα στα σύμβολα του πένθους, τα πανό οργής και διεκδίκησης υπενθυμίζουν ότι η πληγή παραμένει ανοιχτή. «Δικαιοσύνη» είναι η λέξη που κυριαρχεί στα περισσότερα, εκφράζοντας το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για την απόδοση ευθυνών.



