Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, όταν μέλη της αναρχικής συλλογικότητας «Ρουβίκωνας» σκαρφάλωσαν στη σκαλωσιά που έχει αναπτυχθεί στο Εμπορικό Κέντρο «Πλατεία» και έφτασαν μέχρι τον όροφο όπου στεγάζεται το Προξενείο των ΗΠΑ.

Οι δράστες πέταξαν τρικάκια στην οδό Τσιμισκή, προκαλώντας αναστάτωση στους περαστικούς και κινητοποίηση των αρχών. Επιπλέον, ανάρτησαν πανό το οποίο έγραφε “Γενοκτονία” στα αγγλικά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης διεξάγεται με δυσκολία λόγω της παρουσίας περιπολικών και δυνάμεων ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

