Αττική: Βίντεο από την επιχείρηση του ελληνικού FBI για τις απάτες - 4 συλλήψεις

Βίντεο από την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείτο σε περιοχές της Αττικής δόθηκε στη δημοσιότητα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να διέπρατταν απάτες, με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος, υποδυόμενοι εκπροσώπους δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών.
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.