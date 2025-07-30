Αποκλειστικά μέσω της νέας ψηφιακής εφαρμογής θα είναι από 1η Αυγούστου η δήλωση ρευστών διαθεσίμων στα Τελωνεία της χώρας, καθώς, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, από τη συγκεκριμένη ημερομηνία τίθεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία η ψηφιακή αυτή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ρευστών διαθεσίμων στα Τελωνεία εισόδου και εξόδου της χώρας.
Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα Τελωνεία και στα 42 σημεία εισόδου- εξόδου της επικράτειας (χερσαία σύνορα, διεθνείς αερολιμένες και λιμάνια), αντικαθιστώντας οριστικά την προηγούμενη χειρόγραφη διαδικασία.
Στα σημεία αυτά θα υπάρχει διαθέσιμος Η/Υ για την υποβολή της σχετικής δήλωσης, για την οποία θα μπορεί να ζητηθεί επικουρικά η συνδρομή των τελωνειακών υπαλλήλων.
Με την ενεργοποίηση της ψηφιακής διαδικασίας:
*Διευκολύνεται σημαντικά η διαδικασία εισόδου και εξόδου ταξιδιωτών από και προς τρίτες χώρες, οι οποίοι μεταφέρουν νόμιμα ρευστά διαθέσιμα.
*Παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης, παρακολούθησης, συσχέτισης και διασταύρωσης των σχετικών στοιχείων, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των τελωνειακών ελέγχων.
Ειδικότερα, η ψηφιοποίηση της διαδικασίας:
-επιτρέπει την έγκαιρη παρέμβαση και την αποτελεσματικότερη στόχευση των ελέγχων
-εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των τελωνειακών ελέγχων
-αναβαθμίζει το ρόλο των τελωνειακών υπηρεσιών στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή άλλων παράνομων ενεργειών.
Στη χώρα μας υποβάλλονται ετησίως περίπου 5.000 δηλώσεις ρευστών διαθεσίμων και συγκεκριμένα, κατά το 2024 υποβλήθηκαν 4.866 δηλώσεις.
