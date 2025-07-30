Μυστήριο παραμένει η ταυτότητα του μικρού κοριτσιού το άψυχο σώμα του οποίου εντοπίστηκε στο Παλαιό Φάληρο, στην παραλία Έδεμ. Η ταυτότητα του παιδιού παραμένει άγνωστη, καθώς μετά από τέσσερις μέρες και παρά τις εκκλήσεις των αρχών, κανείς δεν το έχει αναζητήσει.

Ωστόσο, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προσπαθώντας να δώσουν απαντήσεις σε μια σειρά ερωτήσεων που παραμένουν αναπάντητες καθώς τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους είναι ελάχιστα. Το παιδί, σύμφωνα με την εκπομπή Συνδέσεις της ΕΡΤ, είναι περίπου 4 ετών και όχι 3 ενώ «κλειδί» στις έρευνες αποτελεί το μαγιό του μικρού κοριτσιού. Πρόκειται για ένα ολόσωμο μαγιό με μακριά μανίκια χρώματος τιρκουάζ και φούξια, το οποίο πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κυκλοφορεί στη χώρα μας.

Μάλιστα, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το παιδί είχε ύψος μόλις 92 εκατοστά, σύμφωνα με όσα είπε ο ναύαρχος ε.α. Νίκος Σπανός πράγμα που σημαίνει ότι το παιδί ήταν πιθανότατα υποσιτισμένο.

Υπενθυμίζεται ότι η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πνιγμό ενώ το σώμα της έφερε τραύματα που αποδίδονται σε μεταθανάτια πρόσκρουση στα βράχια, καθώς το παιδί φαίνεται πως έμεινε αρκετές ώρες στη θάλασσα.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια. «Παίζει πολύ το σενάριο να υπήρχε συνοδός και να πνίγηκε αυτός και μετά και το παιδί. Έχουν πέσει και δύτες για να δουν αν υπάρχει και κάποιο άλλο στοιχείο. Εκτός αν ήταν εγκληματική ενέργεια. Γιατί το ότι ο ιατροδικαστής είπε πνιγμός, δε σημαίνει ότι μπορεί και να μην το έπνιξαν το παιδί. Μπορεί δηλαδή να είναι και εγκληματική ενέργεια», δήλωσε στο ΕΡΤΝews, o επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

Το Λιμενικό έχει απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με τις Αρχές. Περισσότερες απαντήσεις ενδέχεται να δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα είναι έτοιμα τις επόμενες εβδομάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.