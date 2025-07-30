Στο χειρουργείο ο 15χρόνος που έπαθε θερμοπληξία - Βρέθηκε μόσχευμα

Στο χειρουργείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο 15χρόνος Δημήτρης, ο οποίος νοσηλεύεται σε ειδικό κέντρο νοσηλείας στο Τόρνο της Ιταλίας, για να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος, λόγω του ότι είχε υποστεί βαριάς μορφής θερμοπληξία την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Μετά από έναν πραγματικά αγώνα δρόμου, βρέθηκε το πολυπόθητο μόσχευμα, αυτό για το οποίο παρακαλούσε όλη η Ελλάδα, για τον 15χρόνος Δημήτρης, ο οποίος νοσηλεύεται σε ειδικό κέντρο νοσηλείας στο Τορίνο της Ιταλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews, ο 15χρονος Δημήτρης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο χειρουργείο, στο Τορίνο της Ιταλία και υποβάλλεται σε μεταμόσχευση. Αυτό που μένει τώρα είναι να πάει καλα η μεταμόσχευση και ο οργανισμός να δεχθεί το μόσχευμα.

Είναι μια διαδικασία, η οποία ακόμα έχει δρόμο μπροστά της, μέχρι να ολοκληρωθεί, ωστόσο το ευτύχημα είναι ότι βρέθηκε το μόσχευμα και προχωρούν ήδη οι γιατροί στη μεταμόσχευση, διότι εάν δεν βρισκόταν μέχρι το πρωί της Πέμπτης, τότε θα έπρεπε οι γιατροί να προχωρήσουν σε άλλες διαδικασίες, ακόμα και στην τοποθέτηση μη συμβατού μοσχεύματος μέχρι να βρεθεί συμβατό μόσχευμα και να μπορέσει να συνεχίσει ο 15χρονος μία κανονική, μια φυσιολογική ζωή.

Πριν από λίγο υπήρξε και ενημέρωση από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, η οποία αναφέρει «σχετικά με τον 15χρονο που μεταφέρθηκε στο Τορίνο της Ιταλίας την Κυριακή το βράδυ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια λόγω θερμοπληξία, ενημερώνουμε ότι το βράδυ της Τρίτης ενημερώθηκε ο ΕΟΜ για την ύπαρξη συμβατού δότη στην Ιταλία. Επιβεβαιώσαμε ότι σήμερα το πρωί ξεκίνησε η μεταμόσχευση, ευχόμενοι όλοι την καλή έκβαση. Θα επανέλθουμε με νεότερα το απόγευμα μετά το πέρας της επέμβασης».

«Κάνω έκκληση προς όλο τον κόσμο, όποιος μπορεί να βοηθήσει ως δότης το παιδί μου. Ο Δημήτρης είναι ένα υγιέστατο παιδί, όμως πρέπει να προσέχει στη ζέστη, καθώς από παιδί έχει ευαισθησία. Όσο ήταν μικρός τον προσέχαμε εμείς. Στα 15 όμως σήμερα παλικαράκι πια που πήγε διακοπές ξέχασε ότι έχει ευαισθησία στη ζέστη και αποφάσισε να ανέβει με τους φίλους του περίπατο στο βουνό. Τους έπιασε λοιπόν ο ήλιος και η ζέστη και ενώ θα έπρεπε να είχε πάρει μαζί του δροσιστικά κτλ. εκείνος το αμέλησε με αποτέλεσμα να καταστραφεί από την θερμοπληξία του συκώτι και να έχουν περιέλθει τώρα σε αυτή την επείγουσα κατάσταση. Έχετε όλοι, γονείς και παιδιά, σε παρόμοια κατάσταση το νου σας», σημείωσε χθες στην ΕΡΤ ο πατέρας του παιδιού.

Το χρονικό

Με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του ιδρύματος Νιάρχος, έπειτα από συνεννόηση με το υπουργείο υγείας, ο 15χρονος Δημήτρης μεταφέρθηκε από τον Άραξο στην Ιταλία για να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα στο ήπαρ τότε που παρουσιάστηκε έπειτα από θερμοπληξία που υπέστη στο Μέτσοβο.

Το παιδί ήταν για διακοπές στο χωριό του και πήγε με τους φίλους του για πεζοπορία στο βουνό. Εκεί όμως αισθάνθηκε αδιαθεσία εξαιτίας της έντονης ζέστης, καθώς ο οργανισμός του δεν ιδρώνει και έπαθε βαριά θερμοπληξία. Οι φίλοι του ειδοποίησαν τους γονείς του και στήθηκε μια επιχείρηση διάσωσης.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Μετσόβου και στην συνέχεια στο νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασης του.

Εκεί, η διευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής μαζί με τους υπόλοιπους γιατρούς και νοσηλευτές κατάφεραν μετά από μια τιτάνια προσπάθεια, να σταθεροποιήσουν το παιδί το οποίο ήταν σε οριακή κατάσταση.

Στην ουσία μετέτρεψαν την παιδιατρική κλινική σε άτυπη ΜΕΘ, για να σώσουν τον 15χρονο. Στην συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων του Ρίου, καθώς σε ολόκληρη την ήπειρο δεν υπάρχει ανάλογη μονάδα.

Ο Δημήτρης κατάφερε να ξεπεράσει σχεδόν όλα τα προβλήματα που του δημιούργησε η θερμοπληξία, εκτός από αυτό στο ήπαρ, το οποίο για να αντιμετωπιστεί, απαιτείται νοσηλεία σε εξειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία, με το οποίο η Ελλάδα έχει υπογράψει διακρατική συμφωνία. Αμέσως ξεκίνησαν οι συνεννοήσεις με το υπουργείο υγεία και τον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς για την αεροδιακομιδή χρειαζόταν ειδικό αεροσκάφος που να διαθέτει κλιματισμό.

Οι γονείς του 15χρονου, απεύθυναν έκκληση να διατεθεί το πρωθυπουργικό αεροσκάφος που μπορεί να αναλάβει την επιχείρηση.

Τελικά βρέθηκε διαθέσιμο αεροσκάφος του ιδρύματος Νιάρχος, το οποίο έχει νοσοκομειακή διαμόρφωση και κρίθηκε ως το πλέον κατάλληλο αεροσκάφος για να μεταφέρει τον 15χρονο στο Τορίνο, μαζί με τον διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων του Ρίου και μία νοσηλεύτρια, ώστε να παραδώσουν το παιδί στα χέρια των ειδικών γιατρών στην Ιταλία.

Πηγή: skai.gr

