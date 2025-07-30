Αιματηρή συμπλοκή ανάμεσα σε άτομα νεαρής ηλικίας σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στην Πλατεία Υμηττού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο νοσοκομείο βρίσκονται τρία άτομα τραυματισμένα από αιχμηρό αντικείμενο.

Συγκεκριμένα, ένας 20χρονος θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει τραύμα από μαχαίρι τόσο στην πλάτη όσο και στον πνεύμονα.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και προχώρησαν σε δύο συλλήψεις.

Πρόκειται για έναν 17χρονο Έλληνα και έναν 18χρονο Αλβανό.

Πηγή: skai.gr

