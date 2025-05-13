Τελευταίο κουδούνι της χρονιάς για τα λύκεια την Πέμπτη

Τη λήξη των μαθημάτων για τη σχολική χρονιά 2024-25 σηματοδοτεί η ερχόμενη Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025, καθώς θα είναι η τελευταία ημέρα διεξαγωγής μαθημάτων και για τις τρεις τάξεις του λυκείου.
Η ερχόμενη Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025, έχει οριστεί ως η ημέρα έναρξης των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων των λυκείων.
Πιο αναλυτικά, όπως έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων των λυκείων έχει οριστεί η 16η Μαΐου, ημέρα κατά την οποία δεν διεξάγονται μαθήματα, αλλά συνεδριάζει ο Σύλλογος Διδασκόντων.
Στη συνέχεια, οι ενδοσχολικές εξετάσεις για την Α' και Β' λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 19 Μαΐου έως και την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025. Η 20ή Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων των εξετάσεων.
Για τους μαθητές της Γ' λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις (ονομαζόμενες και «ενδοσχολικές») θα διεξαχθούν κατά το διάστημα 19-26 Μαΐου, με καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων την Τετάρτη 28 Μαΐου 2025.
Όσον αφορά στα γυμνάσια, υπενθυμίζεται ότι τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέχρι τις 28 Μαΐου 2025.
