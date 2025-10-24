Την κατήγγειλαν τα παιδιά της για βία, φυλακίστηκε και τελικά αθωώθηκε

Αθώα κρίθηκε σε δεύτερο βαθμό μια γυναίκα που πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος των ανήλικων παιδιών της.

Η υπόθεση αφορούσε καταγγελίες του γιου και της κόρης της, σύμφωνα με τις οποίες η μητέρα τους ασκούσε σε βάρος τους σωματική βία και επέβαλλε αυστηρές τιμωρίες ή αλλιώς «καψόνια» έως και την εφηβική τους ηλικία. Μεταξύ άλλων, τα παιδιά είχαν αναφέρει ότι δέχονταν χτυπήματα με σκουπόξυλο και πλάστη, καθώς και ότι υπέστησαν μορφές «βασανιστηρίων» ως μέσο τιμωρίας, γεγονός που – όπως υποστήριξαν – επηρέασε την ψυχική τους υγεία. Για επιμέρους πράξεις είχε καταγγελθεί και ο σύντροφος της μητέρας.

Οι δύο νέοι προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη το 2018, όταν αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το σπίτι και να μείνουν προσωρινά με τη θεία τους. Πρωτόδικα, η μητέρα καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών και 10 μηνών, με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, ενώ στον σύντροφό της επιβλήθηκε φυλάκιση ενός έτους.

Κατά τη δευτεροβάθμια δίκη, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης, ο γιος ανακάλεσε τις προηγούμενες καταγγελίες του. Η κόρη, που πλέον ζει στο εξωτερικό, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, αλλά – σύμφωνα με την εισαγγελέα της έδρας – είχε επικοινωνήσει νωρίτερα με τη μητέρα της, ζητώντας συγγνώμη για τα ψέματα που είχε πει.

Η εισαγγελική λειτουργός πρότεινε την αθώωση τόσο της γυναίκας όσο και του συντρόφου της, επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, τις εκθέσεις κοινωνικών λειτουργών και ειδικών που είχαν εξετάσει ή παρακολουθήσει τα παιδιά στο παρελθόν.

Πηγή: GRTimes.gr

