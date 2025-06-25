Με μήνυση για τρία αδικήματα «απάντησαν» η πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη και ο πρώην επίκουρος Εισαγγελέας Διαφθοράς Χρήστος Ντζούρας, σε όσα ισχυρίστηκε χθες εναντίον τους, στη δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis, ο Κωνσταντίνος Φρουζής.

Οι δύο εισαγγελείς υπέβαλαν σε βάρος του άλλοτε επικεφαλής της Novartis μήνυση για ψευδή κατάθεση, συκοφαντική δυσφήμηση και ψευδή καταμήνυση και ζητούν να εφαρμοστεί εναντίον του αυτόφωρη διαδικασία.

Ο κ. Φρουζής , χαρακτηρίζοντας την κ. Τουλουπάκη και τους άλλους εισαγγελείς «killers" είπε ότι διαρκούσης της έρευνας για τις πρακτικές της εταιρίας τον είχαν καλέσει στην Εισαγγελία Διαφθοράς όπου δέχθηκε πιέσεις από την εισαγγελική λειτουργό προκειμένου να «ψευδομαρτυρήσει» περί δωροδοκιών της εταιρίας προς πολιτικά πρόσωπα. Είπε μάλιστα, πως του ανέφεραν συγκεκριμένα ονόματα.

Στη μήνυση τους, οι δύο εισαγγελείς επικαλούνται το βούλευμα 25/2022 του δικαστικού συμβουλίου του Αρείου Πάγου για την υπόθεση Novartis στο οποίο αναφέρεται ότι η συνάντηση του Κωνσταντίνου Φρουζή μαζί τους, έγινε με δική του πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με το βούλευμα που αναφέρεται στη μήνυση κατά τη συνάντηση: «Ο Κ. Φρουζής δήλωσε ότι κακώς τον εμπλέκουν στην υπόθεση Novartis, ότι η σε βάρος του ασκηθείσα ποινική δίωξη ήταν άδικη, ότι δεν είχε κάνει τίποτε παράνοµο και ότι ήταν στη διάθεση της Εισαγγελίας προκειμένου να καταθέσει και να διευκολύνει την έρευνα».

Τονίζεται δε στο βούλευμα ότι στις ένορκες καταθέσεις τους για τη συνάντηση αυτή, οι παριστάµενοι συνήγοροι, ερωτηθέντες από την Ανακρίτρια περί του εάν υπέπεσε στην αντίληψη τους η άσκηση πιέσεων από τους εισαγγελείς διαφθοράς, για να καταθέσει ο εντολέας τους σε βάρος πολιτικών προσώπων, αμφότεροι απάντησαν αρνητικά.

Σύμφωνα µε τις ίδιες καταθέσεις, η κ. Τουλουπάκη δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα ονόµατα πολιτικών προσώπων, ούτε η συµπεριφορά της ήταν εκβιαστική, ούτε έδωσε την εντύπωση ότι προσπαθούσε να εκβιάσει».

Ο Κωνσταντίνος Φρουζής έχει καταθέσει ότι υπήρξε αποδέκτης πίεσης από την κ. Τουλουπάκη, ώστε να εμπλέξει πολιτικούς στο σκάνδαλο της Novartis, κατά την περίοδο που βρισκόταν σε εξέλιξη η έρευνα της Εισαγγελίας Διαφθοράς.

