Στο νοσοκομείο της Ρόδου κατέληξε το βράδυ της Κυριακής, 22/3/26, έπειτα από κατανάλωση αλκοολούχου ποτού ένας 15χρονος μαθητής. Σε βάρος του 53χρονου καταστηματάρχη, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία από την αστυνομία, η οποία ενημερώθηκε αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας.
Σύμφωνα με την δικογραφία, ο 15χρονος μαθητής, διασκέδαζε στο κατάστημα με φίλους του, όταν μετά την κατανάλωση ποτού αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στα εξωτερικά ιατρεία, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
