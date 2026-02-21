Αυτοσχέδια όπλα και ναρκωτικά βρήκαν οι αρχές σε ελέγχους που πραγματοποίησαν στις φυλακές Δομοκού, εκεί που δολοφονήθηκε ο 43χρονος ισοβίτης.

«Μέσα στο Δομοκό, στη Δ' πτέρυγα της φυλακής, έχει πάρα πολλά λουλούδια. Ετοιμάζονται να σφαχτούν για να δουν ποιος θα κάνει κουμάντο. Στα κελιά τους έχουν κρυμμένα μαχαίρια, σουβλιά και ότι άλλο μπορείς να φανταστείς. Αν δεν κάνετε κάτι, θα γίνει της π@@@@@@@» ανάφερε άγνωστος σε επικοινωνία που είχε με το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, το πρωί της Παρασκευής.

Αυτή η υποψία συμπλοκής στις συγκεκριμένες φυλακές για την «αρχηγία» στον εσωτερικό της ήρθε μερικές μέρες μετά την ανθρωποκτονία του 43χρονου δράστη της διπλής δολοφονίας της Ζακύνθου, από τον 38χρονο Βούλγαρο εκτελεστή μέσα στις φυλακές Δομοκού, για την οποία συνελήφθη και ο 50χρονος Αρχιφύλακας των φυλακών.

Τα ξημερώματα σήμερα, στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών και της ΕΚΑΜ, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποίησαν ελέγχους σε όλα τα κελιά της Δ' πτέρυγας των φυλακών Δομοκού.

Στο Κ-14 κελί όπου ήταν έγκλειστος ένας 49χρονος, στην κατοχή του βρέθηκε ένα μαχαίρι μήκους 23 εκατοστών και λάμα 12 εκατοστών. Ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συμμετοχή στην απαγωγή του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου το 2009, ενώ ήταν ένας από τους δράστες της δολοφονίας του επιχειρηματία Γιώργου Γούσιου τον Σεπτέμβριο του 2008 στην Πεντέλη, με συνεργό τον 46χρονο "Όμορφο Τζο", ο οποίος το 2025 συνελήφθη για τη δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό.

Παράλληλα ο 49χρονος ήταν βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη νυχτερινών κέντρων Μπάμπη Λαζαρίδη, τον Δεκέμβριο του 2008 στη Βούλα, όπου είχε τραυματιστεί και η σύντροφός του, η γνωστή τραγουδίστρια, χωρίς ωστόσο να κατηγορηθεί ποτέ για αυτή την υπόθεση. Σημειώνεται ότι σε άλλους δύο ελέγχους στο κελί του το 2016 και 2023, είχαν βρεθεί συνολικά 4 μαχαίρια, κινητό τηλέφωνο, φορτιστές, ένα ρολόι smartwatch και ένα πιρούνι.

Στο κελί Κ-18, στην κατοχή ενός 36χρονου βρέθηκε ένα τηλέφωνο. Ο 36χρονος μαζί με τον αδερφό του τον Μάρτιο του 2013 είχαν κατηγορηθεί για την απόπειρα ανθρωποκτονίας συγγενικού προσώπου τους, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Το 2018 κατηγορήθηκε για επίθεση σε βάρος συγκρατούμενού του, το 2025 για απειλές σε βάρος της μητέρας της κόρης του, και τον ίδιο χρόνο για κατοχή κινητού τηλεφώνου στο κελί του.



