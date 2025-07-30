Το βράδυ της Δευτέρας 28 Ιουλίου 2025, έληξε ο καύσωνας 13 ημερών, ένας από τους μεγαλύτερους σε διάρκεια καύσωνες που έχουν καταγραφεί στη χώρα μας (οι 2 πιο μεγάλοι σε διάρκεια καταγράφηκαν τα τελευταία 3 χρόνια).

Το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ Meteo.gr, κατέγραψε τις περιοχές όπου η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 °C και τους 40 °C (κόκκινες και μωβ μπάρες, αντίστοιχα).

Στο διάγραμμα διακρίνονται 2 φάσεις:

- η πρώτη στην αρχή του καύσωνα από τις 14 μέχρι τις 17 Ιουλίου

- η δεύτερη (η οποία ήταν και ισχυρότερη) από τις 20 μέχρι τις 28 Ιουλίου

Υπήρχε και μια μικρή περίοδος 2 ημερών 18-19 Ιουλίου ενδιάμεσα στην περίοδο του καύσωνα όπου οι θερμοκρασίες κυμάνθηκαν κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ο αριθμός των σταθμών που κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 37 °C και 40 °C, κατά τη διάρκεια των δύο φάσεων - Στο κάτω μέρος του διαγράμματος, οι πέντε μεγαλύτερες θερμοκρασίες που σημειώθηκαν σε κάθε φάση

Η πιο θερμή ημέρα στο σύνολο της χώρας ήταν η 25η Ιουλίου, όπου 362 σταθμοί ξεπέρασαν το όριο του καύσωνα (μέγιστη θερμοκρασία άνω των 37 °C) και 167 σταθμοί τους 40 °C. Την ημέρα αυτή σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού της χώρας επηρεάστηκε από θερμοκρασίες υψηλότερες των 40 °C.

Η μεγαλύτερη τιμή θερμοκρασίας 45.8 °C σημειώθηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας στις 25 Ιουλίου 2025 και απείχε μόλις 0.6°C από το απόλυτο ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ Meteo.gr, που καταγράφηκε στις Αιγιές Γυθείου τον Ιούλιο του 2023 με τιμή 46.4 °C.

Οι μεγαλύτερες τιμές θερμοκρασίας καταγράφηκαν σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου, της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης καθώς και στη νότια Κρήτη.

Πηγή: skai.gr

