Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 30 Ιουλίου

Σήμερα, Τετάρτη 30 Ιουλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Σίλα Σιλουανού Επαινετού Κρήσκης και Ανδρονίκου των Αποστόλων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Ανδρόνικος, Ανδρονίκη *

Σιλουανός, Σιλουανή, Σιλουάνα, Σιλουάνια

Κρήσκης *

Επαινετός, Επαινετή

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:26 - Δύση ήλιου: 20:36 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 10 λεπτά

Σελήνη 5.5 ημερών



