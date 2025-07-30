Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 30 Ιουλίου

Σήμερα, Τετάρτη 30 Ιουλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Σίλα Σιλουανού Επαινετού Κρήσκης και Ανδρονίκου των Αποστόλων.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Ανδρόνικος, Ανδρονίκη *
- Σιλουανός, Σιλουανή, Σιλουάνα, Σιλουάνια
- Κρήσκης *
- Επαινετός, Επαινετή
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:26 - Δύση ήλιου: 20:36 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 10 λεπτά
Σελήνη 5.5 ημερών
