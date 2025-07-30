Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 30 Ιουλίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:26 και δύση ήλιου στις 20:36 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 10 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Τετάρτη 30 Ιουλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Σίλα Σιλουανού Επαινετού Κρήσκης και Ανδρονίκου των Αποστόλων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: 

  • Ανδρόνικος, Ανδρονίκη *
  • Σιλουανός, Σιλουανή, Σιλουάνα, Σιλουάνια
  • Κρήσκης *
  • Επαινετός, Επαινετή

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:26 - Δύση ήλιου: 20:36 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 10 λεπτά

Σελήνη 5.5 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

