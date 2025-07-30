Θεσσαλονίκη: Καλύτερη η εικόνα στην Άσσηρο- Λίγες ελεγχόμενες αναζωπυρώσεις

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης, με λίγες ελεγχόμενες αναζωπυρώσεις. Μηχανήματα έργου δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες. Κάηκαν, ωστόσο, αρκετά ελαιόδεντρα.

Έως και τα μεσάνυχτα, σε εξέλιξη ήταν η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή.

Οι κάτοικοι έλαβαν ενημερωτικό μήνυμα από την υπηρεσία Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης «112», ώστε, εάν βρίσκονται στις περιοχές Χρυσαυγή και Πολυδένδρι, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, ωστόσο, δεν απειλούνταν άμεσα οικισμοί.

Αυτή τη στιγμή στο σημείο επιχειρούν 130 πυροσβέστες με 35 οχήματα, επτά ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στο μέτωπο των Γρεβενών

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30 σε δασική έκταση και δύσβατη περιοχή στη Σκάλα Δεσκάτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών παρόλο που πήγαινε καλύτερα, ξαναφούντωσε το βράδυ εξαιτίας αναζωπυρώσεων. Λίγο μετά τις 00:00 η κατάσταση είναι καλύτερη καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν την πυρκαγιά σε μικρές ζώνες και πλέον έχουν μείνει ελάχιστες μιρκοεστίες.

Σημειώνεται πως η φωτιά στα υψηλότερα σημεία έχει κάψει εκτάσεις με πεύκα και έλατα και στα χαμηλότερα σημεία πουρνάρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.