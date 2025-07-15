Η Eastern Mediterranean Maritime (Eastmed) φέρεται να είναι ο αγοραστής ενός ζεύγους πλοίων ultramax που πωλήθηκε από την Taylor Maritime την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι Έλληνες πλοιοκτήτες αγοράζουν bulkers.

Η εισηγμένη στο Λονδίνο Taylor Maritime συμφώνησε να πουλήσει για 53 με 54 εκατομμύρια δολάρια σε εταιρεία ελληνικών συμφερόντων, τα πλοία IVS Okudogo και IVS Prestwick χωρητικότητας 61.300-dwt (και τα δύο κατασκευής 2019), σύμφωνα με το Trade Winds.

Οι Ευρωπαίοι χρηματιστές συνδέουν τώρα την Eastmed υπό την ηγεσία του Θανάση Μαρτίνου με τη συμφωνία.

Η Eastmed επέλεξε παρόμοια πλοία όταν αγόρασε για τελευταία φορά μεταχειρισμένα bulkers πριν από δύο χρόνια.

Τότε, η Eastmed ξόδεψε συνολικά 46,5 εκατ. δολάρια για το IVS Bosch Hoek χωρητικότητας 60.200-dwt (μετονομάστηκε σε Birdie, κατασκευής 2015) και το IVS Hayakita χωρητικότητας 60.400-dwt (μετονομάστηκε σε Ioannis, κατασκευής 2016).

Πωλητής ήταν η Grindrod, η οποία αργότερα εξαγοράστηκε από την Taylor Maritime.

H αγορά μεταχειρισμένων bulkers

Η Eastmed εντάσσεται στην κατηγορία των Ελλήνων παικτών που επιστρέφουν στην αγορά μεταχειρισμένων bulkers εν μέσω πτώσης των τιμών.

Η οικογένεια Μουνδρέα επανήλθε στην αγορά για πρώτη φορά μετά από 19 μήνες, όπως ανέφερε η TradeWinds τον Ιούνιο.

Την περασμένη εβδομάδα, έγινε γνωστό ότι ο Γιάννης Δραγούμης πραγματοποίησε την πρώτη επιβεβαιωμένη ελληνική αγορά capesize φέτος.

Η συμφωνία της Taylor Maritime για τα IVS Okudogo και IVS Prestwick φαίνεται να επιβεβαιώνει την τάση διολίσθησης των αξιών.

Η τιμή αγοράς είναι χαμηλότερη από την αξία που εκτιμούν η VesselsValue και η Signal Ocean ότι αξίζουν τα ιαπωνικής κατασκευής πλοία.

H Eastmed

Το ενδιαφέρον της Eastmed για τα νεαρά ultramaxes επεκτείνεται και στα νεότευκτα πλοία.

Η εταιρεία διαθέτει τέσσερα υπό κατασκευή πλοία χωρητικότητας 63.500-dwt, σχεδιασμένων από το Sdari, στο Nantong Xiangyu Shipbuilding & Offshore Engineering, που αναμένεται να παραδοθούν το επόμενο έτος, όπως ανέφερε το TradeWinds.

Στη συνέχεια, η Eastmed θα διαθέτει 18 ultramaxes στο στόλο της που αποτελείται από 44 bulkers στο νερό, εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία με την Taylor Maritime.

Σε σταθερή λειτουργία ανανέωσης του στόλου κατά το τελευταίο έτος, ο Μαρτίνος πούλησε έξι γερασμένα bulkers με μέση ηλικία περίπου 25 ετών, συγκεντρώνοντας σχεδόν 40 εκατ. δολάρια κατά τη διαδικασία.

Κανένα από αυτά τα πλοία δεν πωλήθηκε για «παλιοσίδερα», καθώς βρέθηκαν αγοραστές στην Κίνα, τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Αμερική που ήταν πρόθυμοι να συνεχίσουν να τα εμπορεύονται.

Η Eastmed διαχειρίζεται επίσης 27 δεξαμενόπλοια και 10 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Ο στόλος των κιβωτιοφόρων της εταιρείας συρρικνώθηκε κατά ένα πλοίο τον Μάιο, όταν πούλησε το 2.194-teu Orea (μετονομάστηκε σε ANL Rotorua, κατασκευής 2015) στον όμιλο CMA CGM.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.