Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας ενέχονται σε μία ληστεία και 27 κλοπές, εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών, οι οποίοι συνέλαβαν τρεις άνδρες και μία γυναίκα έπειτα από επιχείρηση σε περιοχή της Βοιωτίας και στα Μέγαρα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν από τον Αύγουστο του 2024 έως τον περασμένο Οκτώβριο μία ληστεία και 27 κλοπές, σε σπίτια κυρίως ηλικιωμένων, με τη μέθοδο της απασχόλησης.

Οι συλληφθέντες έδρασαν σε Πάτρα, Αγρίνιο, Κόρινθο, Θήβα, Χαλκίδα, Λαμία, 'Αργος και Καρδίτσα, αφαιρώντας από τα θύματά τους χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή, η αξία των οποίων υπερβαίνει τις 64.000 ευρώ.

Όσον αφορά στην υπόθεση της ληστείας, οι δυο από τους κατηγορούμενους, φορώντας μάσκες, εισέβαλαν στις 10 Οκτωβρίου στο σπίτι ηλικιωμένης στην Λαμία, και ασκώντας σωματική βία στην γυναίκα, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λιβαδειάς, ενώ η Ασφάλεια Πατρών συνεχίζει τις έρευνες, προκειμένου να διακριβωθεί η συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

