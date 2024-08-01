Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές για τέσσερις πυρκαγιές στις Βρύσες Ρεθύμνου.
Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική σε ανακοίνωσή της, συνελήφθησαν σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ρεθύμνου, δύο ημεδαποί, ως υπαίτιοι πρόκλησης τεσσάρων πυρκαγιών εν υπαίθρω, από πρόθεση, στην Τ.Κ. Βρυσών Ρεθύμνου Κρήτης.
Οι προαναφερθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρεθύμνου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
