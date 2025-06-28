Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για κλοπές, προχώρησαν αστυνομικοί σε περιοχές του Ηρακλείου. Πρόκειται για τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις κλοπών ενώ οι συλληφθέντες είναι δύο ημεδαποί 47 και 51 ετών και δύο αλλοδαποί 42 και 39 ετών.

Στην πρώτη περίπτωση ο 47χρονος ημεδαπός, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου καθώς είχε αφαιρέσει από σταθμευμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο χρήματα και τιμαλφή, ενώ στη συνέχεια είχε αφαιρέσει ποδήλατο από πυλωτή πολυκατοικίας.

Στη δεύτερη περίπτωση, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδος εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 51χρονος, επίσης ημεδαπός, κατά το χρόνο που διέρρηξε παράθυρο Ιερού Ναού σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, μπήκε μέσα στο ναό και είχε σκοπό την κλοπή.

Στην τρίτη περίπτωση, αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης Ηρακλείου συνέλαβαν έναν 42χρονο αλλοδαπό που αφαίρεσε από δύο επιχειρήσεις χρήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και κινητά τηλέφωνα, μέρος των οποίων βρέθηκαν στην κατοχή του και αποδόθηκαν στους παθόντες.

Τέλος, στην τέταρτη περίπτωση, ο 39χρονος αλλοδαπός που συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ Χερσονήσου, είχε αφαιρέσει από επιχείρηση κοσμήματα, τα οποία βρέθηκαν σε χώρο όπου διαμένει και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια της επιχείρησης.

Οι προανακρίσεις διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και τα Αστυνομικά Τμήματα Μινώα Πεδιάδος και Χερσονήσου αντίστοιχα.

