Κικίλιας: Φωτογραφίες με τη στιγμή που drone «λοκάρει» εστία πυρκαγιάς από ξηρό κεραυνό στα Βίλια

Στις πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις λόγω κεραυνών στην Αττική, αναφέρεται σε ανάρτηση του στο X ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας. O κ. Κικίλιας έχει αναρτήσει στο Χ φωτογραφία όπου drone του Πυροσβεστικού Σώματος εντοπίζει εστία πυρκαγιάς από ξηρό κεραυνό (χωρίς βροχή) σε δασική έκταση στα Βίλια Αττικής.

Αναλυτικά ο κ. Κικίλιας αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Drone του Πυροσβεστικού Σώματος εντοπίζει εστία πυρκαγιάς από ξηρό κεραυνό (χωρίς βροχή) σε δασική έκταση στα Βίλια Αττικής. Άμεσα 2 ελικόπτερα μετέβησαν στο σημείο και έκαναν ρίψεις. Μόνο στην Αττική οι πυροσβέστες μας έχουν αντιμετωπίσει πυρκαγιές από κεραυνούς σε Διόνυσο, Ραφήνα, Βραυρώνα, Ρέμα Χαλανδρίου και σε όλο τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας».

Drone του Πυροσβεστικού Σώματος εντοπίζει εστία #πυρκαγιάς από ξηρό κεραυνό (χωρίς βροχή) σε δασική έκταση στα Βίλια Αττικής. Άμεσα 2 ελικόπτερα μετέβησαν στο σημείο και έκαναν ρίψεις. Μόνο στην Αττική οι #πυροσβέστες μας έχουν αντιμετωπίσει #πυρκαγιές από κεραυνούς σε Διόνυσο,… pic.twitter.com/DlYBSip7uK — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) July 4, 2024

Πλημμύρες έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Άνοιξη και τον Άγιο Στέφανο ενώ πυρκαγιές από κεραυνούς ξέσπασαν νωρίτερα σε Διόνυσο, Άγιο Στέφανο, Σταμάτα, Άνοιξη και Μαραθώνα, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

⛈️ Καταιγίδες με υψηλή ραγδαιότητα, μεγάλη συχνότητα κεραυνών & χαλαζοπτώσεις προβλέπονται για σήμερα #Πέμπτη #ΕΔΕΚ #ΕΜΥ 🔗 https://t.co/xUR26wHqM3



⚠️ Περιορίζουμε τις μετακινήσεις

📣 Ακολουθούμε τις οδηγίες των Αρχών

☎️ Σε περίπτωση ανάγκης καλούμε 199 ή 112



🛡️ Οδηγίες… pic.twitter.com/VHek2LdNXE — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2024

Λόγω έντονης κεραυνικής δραστηριότητας σε Διόνυσο, Μαραθώνα και Χαλάνδρι εκδηλώθηκαν διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε δασικές εκτάσεις. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2024

