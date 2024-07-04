Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κικίλιας: Φωτογραφίες με τη στιγμή που drone «λοκάρει» εστία πυρκαγιάς από ξηρό κεραυνό στα Βίλια

O Β. Κικίλιας έχει αναρτήσει στο Χ φωτογραφία όπου drone του Πυροσβεστικού Σώματος εντοπίζει εστία πυρκαγιάς από ξηρό κεραυνό

Κεραυνός

Στις πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις λόγω κεραυνών στην Αττική, αναφέρεται σε ανάρτηση του στο X ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας. O κ. Κικίλιας έχει αναρτήσει στο Χ φωτογραφία όπου drone του Πυροσβεστικού Σώματος εντοπίζει εστία πυρκαγιάς από ξηρό κεραυνό (χωρίς βροχή) σε δασική έκταση στα Βίλια Αττικής.

Αναλυτικά ο κ. Κικίλιας αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Drone του Πυροσβεστικού Σώματος εντοπίζει εστία πυρκαγιάς από ξηρό κεραυνό (χωρίς βροχή) σε δασική έκταση στα Βίλια Αττικής. Άμεσα 2 ελικόπτερα μετέβησαν στο σημείο και έκαναν ρίψεις. Μόνο στην Αττική οι πυροσβέστες μας έχουν αντιμετωπίσει πυρκαγιές από κεραυνούς σε Διόνυσο, Ραφήνα, Βραυρώνα, Ρέμα Χαλανδρίου και σε όλο τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας». 

Πλημμύρες έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Άνοιξη και τον Άγιο Στέφανο ενώ πυρκαγιές από κεραυνούς ξέσπασαν νωρίτερα σε Διόνυσο, Άγιο Στέφανο, Σταμάτα, Άνοιξη και Μαραθώνα, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βασίλης Κικίλιας κεραυνοί καταιγίδες
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark