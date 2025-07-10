ΕΤΑΔ: Πλειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti» στην Κω

Στην έναρξη ανοικτού ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού (e-auction), μέσω της πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr, για τη μίσθωση του ακινήτου «Οικία Brunetti» στην πόλη της Κω, προχωρά η ΕΤΑΔ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου της με σεβασμό στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Το ακίνητο ΑΒΚ 19, γνωστό ως «Οικία Brunetti», αποτελεί διατηρητέο μνημείο με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία, χαρακτηριστικό δείγμα της ιταλικής αρχιτεκτονικής του Μεσοπολέμου, και σημαντικό τεκμήριο της ιστορίας του νησιού.

Κατασκευάστηκε το 1936, κατά την περίοδο της Ιταλοκρατίας στα Δωδεκάνησα, ως κατοικία του Ιταλού αξιωματούχου και γιατρού, Αlessandro- Antonio Βrunettι και αργότερα χρησιμοποιήθηκε από την 80ή Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΑΔΤΕ).

Βρίσκεται στον αστικό ιστό της πόλης της Κω, σε προνομιακή θέση στο παραλιακό μέτωπο, επί των οδών Θεμιστοκλέους και Ακτής Κουντουριώτη.

Το διώροφο οίκημα, συνολικής επιφάνειας περίπου 420 τ.μ., είναι χτισμένο σε οικόπεδο 1.045 τ.μ. και περιλαμβάνει ισόγειο, α' και β' όροφο, μικρό υπόγειο και βοηθητικούς χώρους. Η χρήση του ακινήτου είναι γενικής κατοικίας, ενώ ο διαγωνισμός αφορά μίσθωση διάρκειας 16 ετών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 8 έτη.

Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στις 17.300 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό και τους όρους συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την πλατφόρμα www.e-publicrealestate.gr.

Η ΕΤΑΔ με την πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τον διττό ρόλο της, συμβάλλοντας τόσο στην ενίσχυση της οικονομίας μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων, όσο και στη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας των περιοχών, στις οποίες βρίσκονται τα ακίνητά της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.