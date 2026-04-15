Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ραφήνα: Συνελήφθη 26χρονος δυνάμει ερυθράς αγγελίας της Τουρκίας για ανθρωποκτονία

Συνελήφθη στη Ραφήνα 26χρονος Τούρκος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης. Πώς εντοπίστηκε από τις αρχές. 

περιπολικό της αστυνομίας


Συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης/Γ.Α.Δ.Α. στην περιοχή της Ραφήνας, 26χρονος αλλοδαπός δυνάμει ερυθράς αγγελίας των Αρχών της Τουρκίας για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αστυνομικοί περιπολικού της Άμεσης Δράσης κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους στην περιοχή της Ραφήνας εντόπισαν τον 26χρονο και τον έκριναν ύποπτο.

Σε έλεγχο των εγγράφων του προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμεί ερυθρά αγγελία των Αρχών της Τουρκίας καθώς κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2023 επιβαίνοντας σε μοτοσυκλέτα σε περιοχή της Τουρκίας, πυροβόλησε έτερο ομοεθνή του με αποτέλεσμα το θανάσιμό τραυματισμό του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρχικά στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ραφήνας – Πικερμίου και στη συνέχεια στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ραφήνα ανθρωποκτονία Τουρκία
0 0 Bookmark