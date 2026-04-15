Από αύριο έως τις 19 Απριλίου το 39ο συνέδριο της ΓΣΕΕ στο Ηράκλειο

Από αύριο, Πέμπτη 16 Απριλίου, έως και την Κυριακή 19 Απριλίου 2026 θα πραγματοποιηθούν, στο Ηράκλειο της Κρήτης και στο ξενοδοχείο «Creta Maris», οι εργασίες του 39ου συνεδρίου της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), της κορυφαίας δημοκρατικής διαδικασίας της Συνομοσπονδίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον κόσμο της εργασίας, το συνέδριο καλείται να αποτελέσει σημείο ουσιαστικού διαλόγου, απολογισμού, αλλά και σχεδιασμού για το μέλλον του συνδικαλιστικού κινήματος.

Οι σύνεδροι θα συζητήσουν τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι, όπως η ακρίβεια, η πίεση στα εισοδήματα, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας και η ανάγκη ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων».

Στις εργασίες του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκατοντάδες σύνεδροι και αντιπρόσωποι ξένων Ομοσπονδιών.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί ο απολογισμός δράσης της Συνομοσπονδίας για την προηγούμενη περίοδο, ενώ θα καθοριστούν οι βασικοί άξονες και οι προτεραιότητες της ΕΕ για το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, θα εκλεγούν τα νέα όργανα της Συνομοσπονδίας: Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο.

Στις εργασίες του συνεδρίου θα παραστούν, επίσης, αντιπροσωπείες από ευρωπαϊκές και διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις, «γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε μια εποχή μεγάλων οικονομικών και κοινωνικών μετασχηματισμών».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «το 39ο συνέδριο της ΕΕ φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα συνέδριο ουσίας, αποφάσεων και προοπτικής. Ένα συνέδριο που θα ενισχύσει τη συλλογική φωνή των εργαζομένων και θα συμβάλει στη διαμόρφωση μιας ισχυρής στρατηγικής για την προάσπιση της εργασίας, των μισθών και των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Το συνδικαλιστικό κίνημα επιδιώκει να βγει από αυτήν τη διαδικασία ενωμένο, πιο δυναμικό και πιο αποτελεσματικό, με σαφή στόχο την ενίσχυση των διεκδικήσεων για αξιοπρεπείς αμοιβές, ποιοτικές θέσεις εργασίας και κοινωνική δικαιοσύνη για όλους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

