Συνελήφθη Πολωνός, ύποπτος για κατασκοπεία στη Σούδα

Eνα ακόμη άτομο, συνελήφθη ως ύποπτο για κατασκοπεία στη Σούδα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΣΚΑΪ, πριν από λίγη ώρα η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός Πολωνού υπήκοου, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη στον κόλπο της Σούδας και εξετάζεται ως ύποπτος για κατασκοπεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που οδήγησαν στα ίχνη του, ο συγκεκριμένος άνδρας τους τελευταίους μήνες είχε εγκατασταθεί μαζί με ένα βαν με πολωνικές πινακίδες κυκλοφορίας στην παραλία στο Μαράθι, απ' όπου και φωτογράφιζε στρατιωτικούς προβλήτες που βρίσκονταν στον ναύσταθμο της Σούδας.

Η συγκεκριμένη πληροφορία διαβιβάστηκε στην Ελληνική Αστυνομία, η οποία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών προχώρησαν πριν από λίγο στην σύλληψη του υπόπτου.

Η διερεύνηση της υπόθεσης είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.